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08.07.2020 10:14
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В Бурятии начали ловить грызунов на границе с Монголией. Зверьков проверяют на чуму

В Бурятии Росприроднадзор организовал отлов мышевидных грызунов в тех районах, которые граничат с Монголией. Зверьков проверят на наличие микроба чумы после того, как в Монголии выявили случаи заражения.

«Организовано и проводится зоолого-эпизоотологическое обследование объектов окружающей среды (мелкие мышевидные млекопитающие) на наличие чумного микроба на территориях приграничных районов с Монголией», — сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии 8 июля. По данным ведомства, результаты исследований на наличие антигена возбудителя чумы отрицательные.

Ранее жителей Тувы призвали отказаться от употребления в пищу мяса сурков и верблюдов. Минсельхоз республики попросил проявить бдительность из-за угрозы заражения бубонной чумой.

Накануне сообщалось об очередном случае заражения чумой на западе Монголии — практически на границе с Россией. Ранее заболевшие были зафиксированы в той же Монголии, а также в Китае. В Роспотребнадзоре заверили, что опасности для россиян нет.

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Комментарии (3)

Иван Петров
"Всех не переловите!" - сказали сурки в ответ.
Castor Troy
Ну наконец-то хоть какие-то чинуши делом занялись. Пора бы всей нашей многомиллиардной толпе перенять опыт и идти ловить и тискать усатых и хвостатых подвальных хищников
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