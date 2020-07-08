В Бурятии начали ловить грызунов на границе с Монголией. Зверьков проверяют на чуму

В Бурятии Росприроднадзор организовал отлов мышевидных грызунов в тех районах, которые граничат с Монголией. Зверьков проверят на наличие микроба чумы после того, как в Монголии выявили случаи заражения.



«Организовано и проводится зоолого-эпизоотологическое обследование объектов окружающей среды (мелкие мышевидные млекопитающие) на наличие чумного микроба на территориях приграничных районов с Монголией», — сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии 8 июля. По данным ведомства, результаты исследований на наличие антигена возбудителя чумы отрицательные.

