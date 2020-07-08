Число заболевших коронавирусом по всему миру приближается к 12 миллионам человек

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 8 июля превысило 11,79 миллиона человек в 188 странах мира. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.



По информации проекта, в мире заражены 11 799 443 человека. За сутки заразились более 167,9 тысячи.



На первом месте по числу заболевших идут США, где насчитывается более 2,99 миллиона зараженных. На второй строчке находится Бразилия с 1,66 миллиона заболевших, Индия с 719,6 тысячи на третьем месте. Россия с 693,2 тысячи инфицированных на четвертом месте.

