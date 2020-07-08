Журналисты подают в суд на президента Бразилии, который заболел коронавирусом и не стал соблюдать дистанцию

В Бразилии журналисты подадут в суд на президента страны Жаира Болсонару за то, что он подверг их риску заражения коронавирусом на брифинге. Об этом 8 июля заявила национальная ассоциация прессы (ABI).



На встрече с журналистами Болсонару сообщил о положительном тесте на коронавирус и рассказал о своем самочувствии. При этом изначально на нем была маска, но он не соблюдал социальную дистанцию и подошел к репортерам слишком близко. По окончании брифинга он в нескольких метрах от журналистов снял маску, чтобы продемонстрировать бодрость.

