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08.07.2020 08:31
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Журналисты подают в суд на президента Бразилии, который заболел коронавирусом и не стал соблюдать дистанцию

В Бразилии журналисты подадут в суд на президента страны Жаира Болсонару за то, что он подверг их риску заражения коронавирусом на брифинге. Об этом 8 июля заявила национальная ассоциация прессы (ABI).

На встрече с журналистами Болсонару сообщил о положительном тесте на коронавирус и рассказал о своем самочувствии. При этом изначально на нем была маска, но он не соблюдал социальную дистанцию и подошел к репортерам слишком близко. По окончании брифинга он в нескольких метрах от журналистов снял маску, чтобы продемонстрировать бодрость.

«Несмотря на то, что он знал, что заражен COVID-19, президент Жаир Болсонару продолжил действовать преступным образом и подвергать риску жизни других людей», — говорится в заявлении ABI. Журналисты отметили, что глава государства нарушил «рекомендованный врачам режим изоляции» и указали, что это уголовное преступление, которое наказывается штрафом или тюремным заключением.

«Столкнувшись с такой ситуацией, ABI подает в Верховный суд на президента», — говорится в заявлении.

Жаир Болсонару высказывался в пользу изоляции для людей из группы риска и старше 60 лет. Также он заявлял, что опасность коронавируса преувеличена и неоднократно появлялся на публике без маски. При этом Бразилия находится на втором месте по числу зараженных COVID-19. По данным проекта университета Джона Хопкинса, в стране инфицированы более 1,66 млн человек.

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