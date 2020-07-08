Ранним утром 8 июля в центре Петербурга были замечены любители купания в естественных условиях. Неву в районе Троицкого моста покоряли около десятка людей — мужчины и женщины.



Одни для заплыва выбрали размеренный брасс, иные предпочли кроль на спине. На берегу у Петропавловской крепости закаляющихся зожников ждали их сохнущие товарищи по интересам. Они, по всей видимости, залезли в Неву ещё раньше.



Стоит отметить, что купальщиков никто не пытался вытащить на берег, катера спасателей рядом не наблюдалось.

