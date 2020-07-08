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08.07.2020 08:18
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Пока вы пили утренний кофе. Петербуржцы устроили заплыв вольным стилем у Троицкого моста

Ранним утром 8 июля в центре Петербурга были замечены любители купания в естественных условиях. Неву в районе Троицкого моста покоряли около десятка людей — мужчины и женщины.

Одни для заплыва выбрали размеренный брасс, иные предпочли кроль на спине. На берегу у Петропавловской крепости закаляющихся зожников ждали их сохнущие товарищи по интересам. Они, по всей видимости, залезли в Неву ещё раньше.

Стоит отметить, что купальщиков никто не пытался вытащить на берег, катера спасателей рядом не наблюдалось.

Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

Макс Никольский
ЗОЖ - это увлечение тех, кто не может себе позволить более дорогие увлечения: хороший коньяк, свежее мясо, кубинские сигары и т.д.
Саша Иванов
"кроль на спине" - новый стиль в плавании?
VF812
Вапчета, они там каждый день купаются, Ф.проснулась)
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