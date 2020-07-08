Гигантский град, шторм, ливни и грозы. Московский погодный апокалипсис надвигается на Ленобласть

Пока москвичи, пережив всего лишь сильную грозу и ливни, облегчённо выдыхают, петербуржцам, особенно тем, кто отдыхает на дачах, стоит быть осторожнее. Синоптики сообщают, что опасная погода 8 июля несётся на всех парах в сторону Ленинградской области.



«Сегодня, 8 июля, опасная погода переместится на север Европейской России. В Тверской, Новгородской, Вологодской, на востоке Ленинградской, в Архангельской и Мурманской областях, а также в Карелии! Эту часть нашей страны ждут еще более сильные ливни с грозами, местами с градом до 2-5 см, шквалистые усиления ветра до 20-25 м/с», — сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

