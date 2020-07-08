Байден пообещал ввести ограничения на импорт товаров из России

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден предложил план реформирования цепочек поставок товаров в Соединенные Штаты и союзникам с целью уменьшения их зависимости от российского и китайского импорта. Текст размещен на сайте предвыборного штаба 8 июля.



Из документа следует, что Байден намерен ввести целевые ограничения на импорт из Китая и России для защиты критически важной инфраструктуры. Также там есть призыв для компаний разрабатывать планы на случай сбоя поставок важной продукции.

