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08.07.2020 07:44
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Байден пообещал ввести ограничения на импорт товаров из России

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден предложил план реформирования цепочек поставок товаров в Соединенные Штаты и союзникам с целью уменьшения их зависимости от российского и китайского импорта. Текст размещен на сайте предвыборного штаба 8 июля.

Из документа следует, что Байден намерен ввести целевые ограничения на импорт из Китая и России для защиты критически важной инфраструктуры. Также там есть призыв для компаний разрабатывать планы на случай сбоя поставок важной продукции.

«Как и сами Соединенные Штаты, ни один союзник США не должен зависеть от поставок критически важных товаров из таких стран, как Китай и Россия. Это означает разработку новых подходов к безопасности системы снабжения – как индивидуально, так и коллективно – и обновление правил торговли», — говорится в документе.

Упор при этом делается на Китай, который кандидат в президенты уличает в создании барьеров для поставок сырья американским компаниям.

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Комментарии (1)

Fenomen
Ужасно. Выходцам из России придётся очень туго без семечек и гречки.
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