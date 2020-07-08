Байден пообещал ввести ограничения на импорт товаров из России

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден предложил план реформирования цепочек поставок товаров в Соединенные Штаты и союзникам с целью уменьшения их зависимости от российского и китайского импорта. Текст размещен на сайте предвыборного штаба 8 июля.
Из документа следует, что Байден намерен ввести целевые ограничения на импорт из Китая и России для защиты критически важной инфраструктуры. Также там есть призыв для компаний разрабатывать планы на случай сбоя поставок важной продукции.
«Как и сами Соединенные Штаты, ни один союзник США не должен зависеть от поставок критически важных товаров из таких стран, как Китай и Россия. Это означает разработку новых подходов к безопасности системы снабжения – как индивидуально, так и коллективно – и обновление правил торговли», — говорится в документе.
Упор при этом делается на Китай, который кандидат в президенты уличает в создании барьеров для поставок сырья американским компаниям.