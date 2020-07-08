Китай назвал условие участия в переговорах по ядерному оружию с Россией и США

Китай готов присоединиться к трехсторонним переговорам по разоружению с США и Россией, если Вашингтон согласится сократить свой ядерный арсенал до уровня Пекина, заявил директор департамента по контролю над вооружениями министерства иностранных дел КНР Фу Цун.



«Мы спрашивали США: когда вы просите Китай присоединиться к трехсторонним переговорам, что вы конкретно имеете в виду? Есть два пути достичь паритета в этом вопросе: Китай увеличит свой ядерный арсенал до уровня США или вы готовы снизить до нашего уровня. До сих пор США не ответили на этот вопрос... Если США скажут, что они готовы снизить свой уровень до уровня Китая, мы будем счастливы присоединиться к переговорам на следующий день», — цитирует дипломата РИА Новости. Фу Цун также добавил, что Китай понимает - «этого не произойдет».

