В Сербии начались массовые протесты из-за коронавирусных ограничений. В Белграде демонстранты прорвались в парламент

Массовые беспорядки произошли в центре Белграда из-за намерения властей Сербии ввести комендантский час на фоне ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией в сербской столице.



Демонстранты напали на полицейские кордоны, проникли в холл парламента. Кроме того, они подожгли несколько полицейских автомобилей. В ответ на действия митингующих полиция применила слезоточивый газ и дубинки, пишет 8 июля РБК со ссылкой на издание «Вечерние новости».



Директор сербской полиции Владимир Ребич в интервью государственному телеканалу РТС 1 заявил, что были задержаны несколько демонстрантов и ранены несколько полицейских. При этом он не уточнил их количество.

