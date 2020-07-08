В Сербии начались массовые протесты из-за коронавирусных ограничений. В Белграде демонстранты прорвались в парламент
Массовые беспорядки произошли в центре Белграда из-за намерения властей Сербии ввести комендантский час на фоне ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией в сербской столице.
Демонстранты напали на полицейские кордоны, проникли в холл парламента. Кроме того, они подожгли несколько полицейских автомобилей. В ответ на действия митингующих полиция применила слезоточивый газ и дубинки, пишет 8 июля РБК со ссылкой на издание «Вечерние новости».
Директор сербской полиции Владимир Ребич в интервью государственному телеканалу РТС 1 заявил, что были задержаны несколько демонстрантов и ранены несколько полицейских. При этом он не уточнил их количество.
Накануне президент Сербии Александр Вучич анонсировал введение комендантского часа из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией в Белграде. Также Вучич также допустил, что перенесенные с 26 апреля парламентские и муниципальные выборы могут состояться 14 или 21 июля.
По данным Минздрава Сербии на 7 июля, в стране зарегистрировано 16 719 подтвержденных случаев заболевания и 330 случаев смерти. За сутки выявлено 299 заражений. Умерли 13 человек. Общее количество активных случаев составляет 2942.