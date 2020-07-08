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08.07.2020 00:24
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Сбой в «Ростелекоме» оставил петербуржцев без интернета. Сайт компании упал вместе с сетью

Жители нескольких районов Петербурга остались без интернета. Из-за сбоя «Ростелекома» поздним вечером 7 июля горожане обнаружили, что остались без сети почти что на час и не могут ни связаться со специалистами по горячей линии, ни зайти на официальный сайт.

«Нас тут несколько человек довольно далеко друг от друга. Без интернета. Я вот живу на проспекте Ветеранов», – около полуночи поделилась с «Фонтанкой» читательница Екатерина. В редакцию поступило и несколько других сообщений - в основном, из Кировского и Московского районов. Интернет у горожан появился примерно через 40 минут после первого сбоя.

Связаться со специалистами «Ростелекома» и узнать обстоятельства и масштабы произошедшего «Фонтанке» не удалось. Никому из петербуржцев, оставшихся без интернета, дозвониться до компании тоже не удалось.

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Комментарии (5)

alex-un
В последнее время сбои в "Ростелекоме" как в Интернете, так и в телетрансляции случаются часто, но вместе с тем стоимость услуг постоянно повышается. За год тарифы выросли на треть.
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Иван Петров
У меня Интернет от другой компании - ничто сегодня не упало.
Никогда не буду иметь с Ростелекомом - скоро и домашний проводной телефон отключу - как в Финляндии, буду пользоваться исключительно мобильником.
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