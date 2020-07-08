Сбой в «Ростелекоме» оставил петербуржцев без интернета. Сайт компании упал вместе с сетью
Жители нескольких районов Петербурга остались без интернета. Из-за сбоя «Ростелекома» поздним вечером 7 июля горожане обнаружили, что остались без сети почти что на час и не могут ни связаться со специалистами по горячей линии, ни зайти на официальный сайт.
«Нас тут несколько человек довольно далеко друг от друга. Без интернета. Я вот живу на проспекте Ветеранов», – около полуночи поделилась с «Фонтанкой» читательница Екатерина. В редакцию поступило и несколько других сообщений - в основном, из Кировского и Московского районов. Интернет у горожан появился примерно через 40 минут после первого сбоя.
Связаться со специалистами «Ростелекома» и узнать обстоятельства и масштабы произошедшего «Фонтанке» не удалось. Никому из петербуржцев, оставшихся без интернета, дозвониться до компании тоже не удалось.