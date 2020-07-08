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08.07.2020 00:07
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Погода отметит среду стабильностью: в Петербурге снова тепло и дожди

Кратковременные дожди вновь пройдут в Петербурге в среду. Несмотря на вероятность солнечных проблесков, зонтик забывать горожанам не стоит. Как сообщают специалисты Северо-Западного управления Гидрометцентра, днём 8 июля воздух прогреется до +18 – +20 градусов, а ближе к ночи температура опустится до +15.

Атмосферное давление скачков совершать не будет. Ветер умеренный, западных направений.

Тепло пришло на место жары и держится в городе с начала июля. Погоду пока что определяет циклон. Небольшие дожди и показатели термометров не больше +22 градусов ожидаются до конца рабочей недели.

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Комментарии (1)

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