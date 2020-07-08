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Пора отдыхать в Пушкинском районе
Наверное, нет такого школьника, который не ждал бы с нетерпением лета. Да и для большинства взрослых летнее время связано с приятным досугом, новыми возможностями отдыха и яркими впечатлениями.
Вопрос летнего отдыха в этом году встал наиболее остро. Оказался недоступен отпуск за границей, многие детские лагеря закрыты. Особенно сложно приходится тем, у кого нет пресловутого «домика в деревне». Жители нового микрорайона «На Царскосельских холмам», который возводится на подъезде к Пушкину, имеют возможность проводить время с удовольствием и пользой. Микрорайон уже населяют более 5 000 человек, большинство их них — семьи с детьми, живущие в малоэтажных ЖК «Образцовые кварталы». Хотя новостройки расположены в черте города, Пушкинский район славится обширной зелёной зоной. В жаркие дни особенно приятно пройтись по тенистым пушкинским паркам.
Существенную помощь в организации досуга маленьким жителям «Царскосельских холмов» оказывают развивающие центры, расположенные поблизости. Каждый из них запустил новые интересные форматы семейного отдыха.
Польза в формате онлайн
В эпоху информационных технологий множество возможностей для организации свободного времени и детей, и взрослых предоставляет интернет. При желании в интернете можно найти как платные, так и бесплатные курсы, передачи, тренировки, уроки и мастер-классы, экскурсии, концерты, культовое кино и даже виртуальные путешествия. К примеру, онлайн-трансляции и видео-уроки для детей и взрослых проводит досуговый центр «Домик Культуры». Принять участие в занятиях приглашают не только тех, кто уже посещал центр, но и новичков.
Сейчас в «Домике Культуры» готовятся к снятию ограничений и набирают летние группы кратковременного пребывания для малышей от 1 года до 6 лет.
Приглашает присоединиться к онлайн-занятиям и досуговый центр «Классики Плюс», расположенный поблизости с «Образцовыми кварталами». Центр также готовятся продолжить работу очно.
Абонемент на спорт
С 6 июля в Санкт-Петербурге возобновляют работу государственные музеи и выставки, а также плавательные бассейны и фитнес-центры.
— Действие всех абонементов, аренд и услуг продлевается на период закрытия, — говорят в Пулковском спортивном кластере «Высота». — После снятия ограничений мы приглашаем жителей Пушкинского района и «Образцовых кварталов» на групповые занятия и индивидуальные тренировки, спарринги и мастер-классы, турниры и клубные дни.
Альтернативой занятий в зале остаются тренировки на свежем воздухе. Жители пушкинского района катаются на велосипедах, совершают пробежки и просто прогулки на длинные дистанции. Благо, масштабы парков это позволяют. Например, Павловский парк, доступ в который открыт с 28 июня, имеет площадь 600 га. В парке можно взять велосипед в аренду и составлять разные маршруты, открывая для себя удивительные пейзажи и новые архитектурные достопримечательности. Заниматься спортом на свежем воздухе можно и в конноспортивном клубе «Райдер». Здесь нет скопления людей, в специально оборудованном манеже проводятся индивидуальные тренировки и занятия в малых группах с инструктором.
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