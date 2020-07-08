Пора отдыхать в Пушкинском районе

Вопрос летнего отдыха в этом году встал наиболее остро. Оказался недоступен отпуск за границей, многие детские лагеря закрыты. Особенно сложно приходится тем, у кого нет пресловутого «домика в деревне». Жители нового микрорайона «На Царскосельских холмам», который возводится на подъезде к Пушкину, имеют возможность проводить время с удовольствием и пользой. Микрорайон уже населяют более 5 000 человек, большинство их них — семьи с детьми, живущие в малоэтажных ЖК «Образцовые кварталы». Хотя новостройки расположены в черте города, Пушкинский район славится обширной зелёной зоной. В жаркие дни особенно приятно пройтись по тенистым пушкинским паркам.

Существенную помощь в организации досуга маленьким жителям «Царскосельских холмов» оказывают развивающие центры, расположенные поблизости. Каждый из них запустил новые интересные форматы семейного отдыха.



Польза в формате онлайн



В эпоху информационных технологий множество возможностей для организации свободного времени и детей, и взрослых предоставляет интернет. При желании в интернете можно найти как платные, так и бесплатные курсы, передачи, тренировки, уроки и мастер-классы, экскурсии, концерты, культовое кино и даже виртуальные путешествия. К примеру, онлайн-трансляции и видео-уроки для детей и взрослых проводит досуговый центр «Домик Культуры». Принять участие в занятиях приглашают не только тех, кто уже посещал центр, но и новичков.



Сейчас в «Домике Культуры» готовятся к снятию ограничений и набирают летние группы кратковременного пребывания для малышей от 1 года до 6 лет.



Приглашает присоединиться к онлайн-занятиям и досуговый центр «Классики Плюс», расположенный поблизости с «Образцовыми кварталами». Центр также готовятся продолжить работу очно.