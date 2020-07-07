Вылет на газон с разворотом при столкновении «Опеля» и «Субару» около 22 часов 7 июля наблюдали прохожие и автолюбители на пересечении Витебского проспекта и улицы Орджоникидзе.



Судя по снимку с места происшествия, который горожане выложили в группе «ДТП и ЧП. Петербург», водитель белого кроссовера сумел выправить движение при столкновении и затормозить на середине дороге. Человек же за рулём легковушки не успел понять, что происходит: машину выкинуло на газон и лишь немного не впечатало в столб с рекламным баннером.

