Количество жертв коронавируса в Москве превысило 4 тысячи человек

За последние сутки в Москве умерли еще 28 пациентов с коронавирусом. Об этом 7 июля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Таким образом, общее количество жертв COVID-19 в российской столице достигло 4027 человек. Напомним, накануне сообщалось о гибели 24 пациентов — смертность в Москве остается примерно на одном уровне.



Напомним, на первое место по приросту смертей в последнее время вышел Петербург. «Фонтанка» подсчитала летальность и получила худший результат в стране, однако в Смольном с подсчетами не согласны.

