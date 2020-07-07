FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +18
72.17р81.47р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
07.07.2020 23:12
1
Печать

Количество жертв коронавируса в Москве превысило 4 тысячи человек

За последние сутки в Москве умерли еще 28 пациентов с коронавирусом. Об этом 7 июля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Таким образом, общее количество жертв COVID-19 в российской столице достигло 4027 человек. Напомним, накануне сообщалось о гибели 24 пациентов — смертность в Москве остается примерно на одном уровне.

Напомним, на первое место по приросту смертей в последнее время вышел Петербург. «Фонтанка» подсчитала летальность и получила худший результат в стране, однако в Смольном с подсчетами не согласны.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

🍔 🐷Набрали лишний веc на самоизоляции? Избавиться до 15кг жира можно БЕЗ диeт и физических нагрузок! ➜ https://is.gd/biodiet
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний