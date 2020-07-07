Служба безопасности Украины объявила о задержании в Киеве «куратора ДНР»

Служба безопасности Украины заявила о задержании в Киеве «куратора ДНР» . Как 7 июля сообщили в СБУ, по их информации, мужчина шесть лет работал по линии Главного разведывательного управления Генштаба РФ.



На официальном сайте СБУ утверждается, что у сотрудников ведомства в качестве доказательства есть записи телефонных разговоров задержанного мужчины. На них якобы звучат фамилии главы ФСБ Александра Бортникова и его заместителей, бывшего помощника президента Владислава Суркова, а также лидеров ДНР Александра Захарченко и Александра Бородая.

