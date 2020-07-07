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07.07.2020 22:57
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Служба безопасности Украины объявила о задержании в Киеве «куратора ДНР»

Служба безопасности Украины заявила о задержании в Киеве «куратора ДНР» . Как 7 июля сообщили в СБУ, по их информации, мужчина шесть лет работал по линии Главного разведывательного управления Генштаба РФ.

На официальном сайте СБУ утверждается, что у сотрудников ведомства в качестве доказательства есть записи телефонных разговоров задержанного мужчины. На них якобы звучат фамилии главы ФСБ Александра Бортникова и его заместителей, бывшего помощника президента Владислава Суркова, а также лидеров ДНР Александра Захарченко и Александра Бородая.

Также отмечается, что часть разговоров проходили с генерал-майором ГРУ Сергеем Дубинским под позывным «Хмурый» и с Леонидом Харченко – позывной «Крот». Оба они были объявлены в международный розыск по делу о сбитом в июле 2014 года малайзийском «Боинге» МН17. Обвинения фигурантам со стороны Нидерландов предъявили в феврале 2020 года.

Имя задержанного мужчины не называется. Известно, что он гражданин Украины. Предъявить обвинения в создании террористической группировки ему могут в ближайшее время. Предполагается, что он принимал участие в основании и налаживании работы «Разведывательного управления ДНР» и других организаций.

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Комментарии (2)

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Агроном аэродрома
Плохо работают свидомые. Мы за это время уже с десяток якобы диверсов в русском криму задержали.
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