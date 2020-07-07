FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +18
72.17р81.47р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
07.07.2020 22:22
0
Печать

Медведев: «Зенит» перед новым сезоном собирается приобрести 3-4 игроков. В приоритете – «точечное усиление»

Петербургский «Зенит» не намерен серьёзно обновлять командный состав перед новым сезоном. Сине-бело-голубые рассчитывают приобрести не больше трёх или четырёх футболистов и провести «точечное усиление». Об этом в интервью ТАСС 7 июля заявил директор клуба Александр Медведев.

«У нас будет точечное усиление – не более трех-четырех игроков. Конкретные позиции и фамилии я называть не буду, поскольку мы еще не приступили к переговорам. Они начнутся после церемонии награждения в среду. Что касается трансферного бюджета, то у нас нет необходимости его увеличивать», – поделился Медведев планами на сезон 2020/21.

«Зенит» под предводительством Сергея Семака 5 июля обыграл «Краснодар» в гостевом матче со счётом 4:2 и досрочно завоевал золотые медали Российской премьер-лиги.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний