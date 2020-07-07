Медведев: «Зенит» перед новым сезоном собирается приобрести 3-4 игроков. В приоритете – «точечное усиление»

Петербургский «Зенит» не намерен серьёзно обновлять командный состав перед новым сезоном. Сине-бело-голубые рассчитывают приобрести не больше трёх или четырёх футболистов и провести «точечное усиление». Об этом в интервью ТАСС 7 июля заявил директор клуба Александр Медведев.



«У нас будет точечное усиление – не более трех-четырех игроков. Конкретные позиции и фамилии я называть не буду, поскольку мы еще не приступили к переговорам. Они начнутся после церемонии награждения в среду. Что касается трансферного бюджета, то у нас нет необходимости его увеличивать», – поделился Медведев планами на сезон 2020/21.