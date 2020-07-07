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07.07.2020 21:48
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Всё отрицающий украинец погостит в Петербурге до сентября. Суд вынес меру пресечения подозреваемому в педофилии

Гражданин Украины, подозреваемый в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего мальчика, пробудет под стражей до 5 сентября. О таком решении Приморского районного суда вечером 7 июля сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Подчёркивается, что 35-летний подозреваемый вину не признал. Его задержали 6 июля. От дачи показаний он отказался и против меры пресечения возражал.

По версии следствия, к себе в квартиру в Приморском районе мужчина приводил подростка с октября 2012 года по январь 2015-го. Ребёнку на тот момент едва исполнилось 11 лет.

Как ранее писала «Фонтанка», в деле могут быть и другие пострадавшие дети.

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