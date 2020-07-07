Белая муть в Славянке появилась из ливневой канализации «Водоканала». Хлопья и вонь изучают специалисты
Специалисты Росприроднадзора в Петербурге выяснили, что источником воды белёсого цвета, которая покрыла реку Славянку хлопьями и окрасила водоём в нежно-зелёный цвет стал выпуск ливневой канализации ВД-5. Как сообщили «Фонтанке» в ведомстве, она находится на балансе «Водоканала».
О «жёстком» выбросе в Славянку горожане рассказали вечером 7 июля. По их словам, поток мутной воды с сильным запахом бензина стал выливаться из самой крупной трубы недалеко от переулка Слепушина, 7.
автор видео читательница «Фонтанки» Раиса
«В настоящий момент устанавливается, что стало причиной загрязнения реки на этот раз. На месте также работает аварийная служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Это не первый случай загрязнения Славянки за последний период», – пояснили «Фонтанке» в Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора.
На прошлой неделе речка уже окрашивалась в ярко-синий цвет. Как удалось выяснить тогда, потоки краски с сильным химическим запахом выходили из выпуска, который находится на балансе ФГУП СКТБ «Технолог». В отношении предприятия возбуждено дело об административном правонарушении. На следующей неделе экспертная лаборатория возьмёт пробы природной и сточной воды в Славянке.