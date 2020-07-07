Специалисты Росприроднадзора в Петербурге выяснили, что источником воды белёсого цвета, которая покрыла реку Славянку хлопьями и окрасила водоём в нежно-зелёный цвет стал выпуск ливневой канализации ВД-5. Как сообщили «Фонтанке» в ведомстве, она находится на балансе «Водоканала».



О «жёстком» выбросе в Славянку горожане рассказали вечером 7 июля. По их словам, поток мутной воды с сильным запахом бензина стал выливаться из самой крупной трубы недалеко от переулка Слепушина, 7.