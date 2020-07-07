Правительство разрешило авиакомпаниям выдавать пассажирам ваучеры вместо денег за отмененные из-за ковидных ограничений рейсы

Кабмин РФ выпустил 7 июля постановление, согласно которому авиакомпании могут выдавать пассажирам вместо возврата средств за отменённые рейсы ваучеры, делая клиентов авиакомпаний подневольными кредиторами на три года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идёт о международных рейсах, отменённых из-за коронавирусных ограничений («при угрозе возникновения ЧС или введения режима повышенной готовности на всей территории РФ или на её части»).

«Перевозчик обязан в течение трёх лет с даты отправления рейса, указанного в билете, принять сумму оплаченной провозной платы в счёт оплаты услуг по воздушной перевозке и других услуг перевозчика», - говорится в постановлении. Если на новый билет этой суммы не хватает, можно доплатить сверху. Однако на процесс обработки заявления на использование такого ваучера перевозчику дают до 20 дней.