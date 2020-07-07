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07.07.2020 20:51
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Правительство разрешило авиакомпаниям выдавать пассажирам ваучеры вместо денег за отмененные из-за ковидных ограничений рейсы

Кабмин РФ выпустил 7 июля постановление, согласно которому авиакомпании могут выдавать пассажирам вместо возврата средств за отменённые рейсы ваучеры, делая клиентов авиакомпаний подневольными кредиторами на три года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идёт о международных рейсах, отменённых из-за коронавирусных ограничений («при угрозе возникновения ЧС или введения режима повышенной готовности на всей территории РФ или на её части»).

«Перевозчик обязан в течение трёх лет с даты отправления рейса, указанного в билете, принять сумму оплаченной провозной платы в счёт оплаты услуг по воздушной перевозке и других услуг перевозчика», - говорится в постановлении. Если на новый билет этой суммы не хватает, можно доплатить сверху. Однако на процесс обработки заявления на использование такого ваучера перевозчику дают до 20 дней.

Если пассажир не использовал средства в течение трёх лет, авиакомпания обязана их вернуть. Причём на сумму оплаченной провозной платы начисляются проценты за пользование денежными средствами. Проценты начисляются не позднее истечения четырёх лет с даты несостоявшегося полёта.

Право на возврат денег за билет до истечения трёхлетнего срока имеют только инвалиды I и II группы, Ветераны Великой Отечественной войны, сопровождающие инвалида I группы и ребёнка-инвалида II группы, лица, имеющие удостоверения многодетной семьи.

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Комментарии (7)

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pitmenspb
Вы нам денежки живые, мы вам фантики пустые,
может полетите вы, а может и нет,
никто не даст сейчас вам ответ.
ТиМуР
Ерунда , решаемо. Главное , чтобы пандемия ушла в убыль и открылись границы стран
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