Издатель «Медиазоны» не признал вину по делу о двойном гражданстве. Его отпустили под подписку о невыезде

Издателя «Медиазоны» Петра Верзилова отпустили под подписку о невыезде после допроса о двойном гражданстве. Свою вину он не признал. Об этом вечером 7 июля в комментарии РИА Новости заявил адвокат Леонид Соловьев.



«Он не признал вину. Но не в том, что у него есть второе гражданство, оно есть, и он действительно не уведомлял о втором паспорте. Дело в том, что о нем и так было известно – в СМИ с 2010 года, а также была оперативная информация», – сказал защитник. Он добавил, что уже передал следователю ходатайство о прекращении дела Верзилова из-за отсутствия серьёзной общественной значимости.