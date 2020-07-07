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07.07.2020 20:42
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Издатель «Медиазоны» не признал вину по делу о двойном гражданстве. Его отпустили под подписку о невыезде

Издателя «Медиазоны» Петра Верзилова отпустили под подписку о невыезде после допроса о двойном гражданстве. Свою вину он не признал. Об этом вечером 7 июля в комментарии РИА Новости заявил адвокат Леонид Соловьев.

«Он не признал вину. Но не в том, что у него есть второе гражданство, оно есть, и он действительно не уведомлял о втором паспорте. Дело в том, что о нем и так было известно – в СМИ с 2010 года, а также была оперативная информация», – сказал защитник. Он добавил, что уже передал следователю ходатайство о прекращении дела Верзилова из-за отсутствия серьёзной общественной значимости.

В отношении Петра Верзилова было возбуждено уголовное дело по статье 330.2 УК РФ – «Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства».

Действующий паспорт гражданина Канады у Верзилова нашли в 2019 году во время обыска из-за акций протеста.

За границей журналист жил вместе с отцом, когда тот работал в Канаде. Спустя пять лет после оформления ПМЖ Верзилову предложили оформить паспорт, тот согласился.

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Комментарии (12)

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Pensioneer
Чего ж не жилось в Канаде? Сюда приехал шпионить?
Ruticon
запахло тоталитаризмом....
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