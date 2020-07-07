В Петербурге проходят одиночные пикеты в поддержку бастующих курьеров Delivery Club, сообщает профсоюз «Курьер».
На размещенных 7 июля в Telegram-канале профсоюза снимках молодой человек в костюме курьера держит табличку с надписью «Бойкот Delivery», на другой карточке пара стоит с надписью «Для вас не работаем». Фото снабжены хештегом «курьеры не рабы».
На фоне акции представители Delivery Club сообщили «Фонтанке», что курьеры логистического партнера (который задолжал сотрудникам) начали получать долги по заработной плате. За вторник и среду они будут полностью погашены. Сам сервис доставки работает в штатном режиме.
Напомним, что курьеры Delivery Club заявили о «рабских условиях труда» и объявили забастовку с 7 июля, а 9 числа обещали прийти к офису владельца сервиса. Всего денег ждут, по их словам, около 300 человек. Ситуацией заинтересовался Следственный комитет.