FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +18
72.17р81.47р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
07.07.2020 20:32
11
Печать

«Курьеры не рабы»: в Петербурге поддержали доставщиков-забастовщиков

В Петербурге проходят одиночные пикеты в поддержку бастующих курьеров Delivery Club, сообщает профсоюз «Курьер».

На размещенных 7 июля в Telegram-канале профсоюза снимках молодой человек в костюме курьера держит табличку с надписью «Бойкот Delivery», на другой карточке пара стоит с надписью «Для вас не работаем». Фото снабжены хештегом «курьеры не рабы».

Фото: скриншот приложения Telegram

На фоне акции представители Delivery Club сообщили «Фонтанке», что курьеры логистического партнера (который задолжал сотрудникам) начали получать долги по заработной плате. За вторник и среду они будут полностью погашены. Сам сервис доставки работает в штатном режиме.

Напомним, что курьеры Delivery Club заявили о «рабских условиях труда» и объявили забастовку с 7 июля, а 9 числа обещали прийти к офису владельца сервиса. Всего денег ждут, по их словам, около 300 человек. Ситуацией заинтересовался Следственный комитет.

Фото: скриншот приложения Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (11)

Nerevar
Курьеры осуществляли важные задачи, они доставляли еду в период президентского карантина, рискуя заразиться. Он жертвовали своим здоровьем, работая на этих выродков, что владеют бизнесом, а выродки их кинули. Проклятые пиявки эти владельцы, которые только и думают о деньгах, наплевав на людей.
Antonim
Абсолютно правильно, на рекламу деньги есть, а вот основным работникам заплатить (курьер, ведь ключевая фигура) - типа, ждите.....а фигушки - нет оплаты, нет работы..
RemyMartin
Курьер - друг человек. Коммерса под суд!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний