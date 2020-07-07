«Это жёсткий слив». Горожане сообщили о новом выбросе белёсых химикатов в Славянку из самой большой трубы
Горожане сообщили о «жёстком», «просто чудовищном» выбросе химикатов с запахом бензина в реку Славянку. Как рассказала «Фонтанке» читательница Раиса, цветная вода начала выливаться из крупной трубы у моста недалеко от переулка Слепушина, 7, вечером 7 июля. Сейчас пятна «потихоньку плывут к Неве».
Химикаты окрасили воду речки в нежно-зелёный цвет, на поверхности – мутные белёсые разводы и хлопья. По словам местных жителей, которые регулярно фиксируют сливы цветных жидкостей из труб на берегу, этот – самый крупный. Диаметр отверстия в несколько раз больше других, цветная жижа льётся сплошным потоком. Раньше такого по адресу не происходило.
«Жёсткий слив. Чем ближе, тем цвет насыщеннее светло- зелёный и белые хлопья», – описывает увиденное петербурженка Раиса.
«Травить нас не прекращают», – добавляет читатель Евгений.
автор видео читательница «Фонтанки» Раиса
В Комитете по природопользованию Петербурга сообщили, что обеспокоенные горожане оперативно обратились к ним с сообщениями о выбросе. Информацию уже передали специалистам Северо-Западного межрегиональном управлении Росприроднадзора. Накануне эксперты ведомства уже выезжали к Славянке и выяснили, что тогда сточные воды ярко-синего цвета вытекали из выпуска, находящегося на балансе ФГУП СКТБ «Технолог». Компания производит фармацевтические субстанции. Вода из трубы лилась не просто яркая, но и с резким химическим запахом. По словам местных жителей, он чувствуется и сегодня.
Двумя неделями ранее в русле реки удалось установить источник белёсых пятен. Химикаты на поверхности и тогда формировались в хлопья.