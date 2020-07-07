Горожане сообщили о «жёстком», «просто чудовищном» выбросе химикатов с запахом бензина в реку Славянку. Как рассказала «Фонтанке» читательница Раиса, цветная вода начала выливаться из крупной трубы у моста недалеко от переулка Слепушина, 7, вечером 7 июля. Сейчас пятна «потихоньку плывут к Неве».

Химикаты окрасили воду речки в нежно-зелёный цвет, на поверхности – мутные белёсые разводы и хлопья. По словам местных жителей, которые регулярно фиксируют сливы цветных жидкостей из труб на берегу, этот – самый крупный. Диаметр отверстия в несколько раз больше других, цветная жижа льётся сплошным потоком. Раньше такого по адресу не происходило.

В Комитете по природопользованию Петербурга сообщили, что обеспокоенные горожане оперативно обратились к ним с сообщениями о выбросе. Информацию уже передали специалистам Северо-Западного межрегиональном управлении Росприроднадзора. Накануне эксперты ведомства уже выезжали к Славянке и выяснили, что тогда сточные воды ярко-синего цвета вытекали из выпуска, находящегося на балансе ФГУП СКТБ «Технолог». Компания производит фармацевтические субстанции. Вода из трубы лилась не просто яркая, но и с резким химическим запахом. По словам местных жителей, он чувствуется и сегодня.



Двумя неделями ранее в русле реки удалось установить источник белёсых пятен. Химикаты на поверхности и тогда формировались в хлопья.