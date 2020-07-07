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07.07.2020 19:31
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РФС оштрафовал тренера «Зенита» Тимощука на 100 тысяч рублей

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал шесть клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) за нарушение регламента возобновления тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата. Как сообщает пресс-служба РФС во вторник, 7 июля, на 150 тыс. рублей были оштрафованы «Краснодар», «Спартак» (Москва), «Динамо» (Москва), «Рубин» (Казань), «Крылья Советов» (Самара) и «Уфа».

Еще 100 тысяч рублей придется выплатить персонально тренеру петербургского «Зенита» Анатолию Тимощуку. В чем конкретно состоит его нарушение, не уточняется.

Как отметил председатель КДК РФС Артур Григорьянц, особенно много случаев нарушений социальной дистанции зрителями — например, речь идет об отсутствии масок и перчаток на трибунах.

«КДК просит клубы РПЛ обратить внимание на необходимость обеспечения мер по соблюдению болельщиками во время нахождения на матчах соответствующих требований регламента с целью предотвращения распространения COVID-19», — заявил Григорьянц.

Ранее «Фонтанка» писала о массовых случаях нарушения регламента безопасности российскими клубами.

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