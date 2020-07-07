РФС оштрафовал тренера «Зенита» Тимощука на 100 тысяч рублей

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал шесть клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) за нарушение регламента возобновления тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата. Как сообщает пресс-служба РФС во вторник, 7 июля, на 150 тыс. рублей были оштрафованы «Краснодар», «Спартак» (Москва), «Динамо» (Москва), «Рубин» (Казань), «Крылья Советов» (Самара) и «Уфа».



Еще 100 тысяч рублей придется выплатить персонально тренеру петербургского «Зенита» Анатолию Тимощуку. В чем конкретно состоит его нарушение, не уточняется.

