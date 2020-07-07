В Смольном рассказали, когда в городе пройдет первое массовое спортивное мероприятие
Спортивный фестиваль «Забег» должен стать первым массовым спортивным мероприятием городского масштаба в Петербурге после снятия коронавирусных ограничений. Об этом во вторник, 7 июля, в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказал глава комитета по спорту и физической культуре Антон Шантырь.
Все желающие смогут заявиться на одну из четырех дистанций: 1,5, 5, 10 и 21 км. Маршрут будет проходить по набережным рек и каналов Санкт-Петербурга. Сам глава спорткомитета планирует пробежать «десятку».
Также Шантырь подчеркнул, что все спортивные сооружения города находятся «на низком старте», чтобы принять посетителей. Чиновник выразил надежду, что снятие ограничений произойдет в ближайшее время, но подчеркнул, что все будет зависеть от эпидемиологической обстановки.
Напомним, Антон Шантырь — серебряный призёр летних Олимпийских игр 1996 года в командной велогонке преследования. Возглавил спорткомитет в феврале 2020 года. Предыдущая глава комитета Наталья Антюх оставила должность в конце января.