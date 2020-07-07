Два пассажирских поезда столкнулись 7 июля на железнодорожной трассе у деревни Пернинк в Карловарском крае. В результате пострадали около тридцати человек, погибли минимум двое, сообщает чешская газета Denik.



По данным издания, авария произошла между станциями Нове-Хамри и Пернинк. Местные издания со ссылкой на экстренные службы пишут о двух подтверждённых смертях, однако ТАСС сообщает о трёх. По данным местных служб спасения, количество раненых варьируется от двадцати до тридцати человек. Точно информации у спасателей еще нет. Сейчас на месте происшествия работает более десяти спасательных подразделений и два вертолета.

