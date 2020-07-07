В Чехии столкнулись два поезда. Как минимум два человека погибли
Два пассажирских поезда столкнулись 7 июля на железнодорожной трассе у деревни Пернинк в Карловарском крае. В результате пострадали около тридцати человек, погибли минимум двое, сообщает чешская газета Denik.
По данным издания, авария произошла между станциями Нове-Хамри и Пернинк. Местные издания со ссылкой на экстренные службы пишут о двух подтверждённых смертях, однако ТАСС сообщает о трёх. По данным местных служб спасения, количество раненых варьируется от двадцати до тридцати человек. Точно информации у спасателей еще нет. Сейчас на месте происшествия работает более десяти спасательных подразделений и два вертолета.
Na železniční trati u Perninku se čelně srazily dva osobní vlaky. Na místě zasahují všechny základní složky IZS, je zde více než sto záchranářů. Ve vlacích cestoval zatím neupřesněný počet osob, většina je zraněných.@hzskvk pic.twitter.com/rJMFh7s8w2— Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 7, 2020
Как отметил представитель объединенного корпуса спасателей и пожарных республики Мартин Касал, авария произошла в 500 метрах от станции Пернинк. По его словам, поезда по пока не установленным причинам следовали навстречу друг другу по одной железнодорожной колее. Машинисты включили аварийные системы торможения, но не смогли избежать столкновения.