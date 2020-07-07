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07.07.2020 18:57
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Глава ВОЗ: Вспышка коронавируса ускоряется, пик пандемии не достигнут. Эксперты организации едут в Китай изучать происхождение COVID-19

Пандемия коронавируса до сих пор не достигла пика. Об этом 7 июля заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, пишет ТАСС.

«Вспышка ускоряется, и мы еще пока не вышли на пик эпидемии», — подчеркнул он. И добавил, что только за минувшие выходные в мире зафиксировали 400 тысяч случаев заражения COVID-19.

Кроме того, глава ВОЗ рассказал, что специалисты организации отправляются в Китай, чтобы определить источник инфекции. «Задача миссии будет заключаться в том, чтобы продвинуться в понимании животного происхождения вируса и определить, как он передался от животного человеку», — уточнил Тедрос Аданом Гебрейесус.

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Комментарии (6)

Castor Troy
Просто боится потерять понахлынувшее финансирование. Кому этот бюрократишко ещё нужен будет, если не будет этой простудной истерики?
260871131
А у нас толпы на улицах и на курортах. Не страшно? Что в Геленджике делать будут, без воды и с кучей больных, если что.
ТиМуР
Я бы выразил что знаю и думаю об этой Организации . . Но что это даст ... чем поможет ..:(
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