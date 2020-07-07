Глава ВОЗ: Вспышка коронавируса ускоряется, пик пандемии не достигнут. Эксперты организации едут в Китай изучать происхождение COVID-19

Пандемия коронавируса до сих пор не достигла пика. Об этом 7 июля заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, пишет ТАСС.



«Вспышка ускоряется, и мы еще пока не вышли на пик эпидемии», — подчеркнул он. И добавил, что только за минувшие выходные в мире зафиксировали 400 тысяч случаев заражения COVID-19.



Кроме того, глава ВОЗ рассказал, что специалисты организации отправляются в Китай, чтобы определить источник инфекции. «Задача миссии будет заключаться в том, чтобы продвинуться в понимании животного происхождения вируса и определить, как он передался от животного человеку», — уточнил Тедрос Аданом Гебрейесус.

