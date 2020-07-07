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07.07.2020 19:09
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«Эх, новый асфальт...» Испытания теплосетей в Калининском районе вызвали озеро из-под земли

Жители домов на пересечении Кондратьевского проспекта и улицы Васенко испугались дыры в новом дорожном покрытии и озера грязной воды, которые появились под их окнами около 17 часов вечера 7 июля. «Эх-х-х, новый асфальт...» — посетовали горожане в группе« ВКонтакте» «ДТП и ЧП. Петербург» и опубликовали снимки с места происшествия.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

В «Теплосети» случившееся «Фонтанке» объяснили плановыми работами — технологическое нарушение по адресу: улица Васенко, 1, специалисты обнаружили во время гидравлических испытаний.

«Сотрудники аварийных бригад предприятия оперативно обеспечили все необходимые меры безопасности. Выход воды на поверхность локализован», — заявили в компании.

Во вторник «Теплосеть» устроила проверку сетей на прочность на улицах Жукова и Лабораторной, на Кондратьевском, Полюстровском и Пискарёвском проспектах, а также на проспекте Мечникова в Калининском районе. В зону работ в Красногвардейском, в свою очередь, вошли Бестужевская улица, шоссе Революции, Среднеохтинский и Энергетиков. Как заявили специалисты, температура воды в сетях по всем адресам не превышает 40 градусов.

Подобные проверки проводятся каждый год. Во время испытаний работники пытаются выявить проблемные места и спланировать их ремонт перед новым отопительным сезоном.

Как сообщают читатели «Фонтанки», трубы с горячей водой на этом участке меняли год назад.

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Комментарии (1)

Nafanka
Как сообщают читатели «Фонтанки», трубы с горячей водой на этом участке меняли год назад
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Ещё не все из ТОПов ТЭКа обеспечили своих детей/внуков ( ныне достояние по Конституции) родовыми замками во Франции и Англии, средствами на их содержание и реставрацию , образованием в Оксфорде-Кэмбридже-Гарварде-Итоне-Йелле... ))) Денег КАТАСТРОФИЧЕСКИ не хватает - валюта дорожает - Даёшь рост ЖКХ по отоплению на 1000%! )))
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