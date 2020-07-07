Жители домов на пересечении Кондратьевского проспекта и улицы Васенко испугались дыры в новом дорожном покрытии и озера грязной воды, которые появились под их окнами около 17 часов вечера 7 июля. «Эх-х-х, новый асфальт...» — посетовали горожане в группе« ВКонтакте» «ДТП и ЧП. Петербург» и опубликовали снимки с места происшествия.

В «Теплосети» случившееся «Фонтанке» объяснили плановыми работами — технологическое нарушение по адресу: улица Васенко, 1, специалисты обнаружили во время гидравлических испытаний.

Во вторник «Теплосеть» устроила проверку сетей на прочность на улицах Жукова и Лабораторной, на Кондратьевском, Полюстровском и Пискарёвском проспектах, а также на проспекте Мечникова в Калининском районе. В зону работ в Красногвардейском, в свою очередь, вошли Бестужевская улица, шоссе Революции, Среднеохтинский и Энергетиков. Как заявили специалисты, температура воды в сетях по всем адресам не превышает 40 градусов.



Подобные проверки проводятся каждый год. Во время испытаний работники пытаются выявить проблемные места и спланировать их ремонт перед новым отопительным сезоном.



Как сообщают читатели «Фонтанки», трубы с горячей водой на этом участке меняли год назад.