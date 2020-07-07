FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +18
72.17р81.47р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
07.07.2020 18:27
0
Печать

На развязке КАД с проспектом Энгельса перекроют два съезда

В рамках реконструкции северного участка КАД на развязке с проспектом Энгельса перекроют два съезда.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 7:00 8 июля до 7:00 9 июля будет закрыто движение на съезде с внешнего кольца на проспект Энгельса и на съезде из Ленинградской области (с федеральной дороги «Сортавала») на внешнее кольцо.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Генеральный подрядчик реконструкции АО «ВАД» за сутки уложит там верхний слой дорожного покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона.

Четырёхполосный участок между Энгельса и ЗСД, напомним, расширяют до шести полос. Открыть его в новом виде планируется осенью 2020 года. 1 июля дорожники пустили движение по реконструированному участку внутреннего кольца, теперь работы сосредоточены на внешнем кольце.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний