В рамках реконструкции северного участка КАД на развязке с проспектом Энгельса перекроют два съезда.
Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 7:00 8 июля до 7:00 9 июля будет закрыто движение на съезде с внешнего кольца на проспект Энгельса и на съезде из Ленинградской области (с федеральной дороги «Сортавала») на внешнее кольцо.
Генеральный подрядчик реконструкции АО «ВАД» за сутки уложит там верхний слой дорожного покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона.
Четырёхполосный участок между Энгельса и ЗСД, напомним, расширяют до шести полос. Открыть его в новом виде планируется осенью 2020 года. 1 июля дорожники пустили движение по реконструированному участку внутреннего кольца, теперь работы сосредоточены на внешнем кольце.