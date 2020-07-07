В ходе прений сторон в Петрозаводском городском суде в уголовном процессе главы Карельского отделения «Мемориала» историка Юрия Дмитриева, обвиняемого в сексуальном насилии над приёмной дочерью, прокуратура потребовала приговорить исследователя мест массовых захоронений жертв сталинских репрессий к 15 годам реального лишения свободы, сообщает во вторник, 7 июля, «Медиазона». Во время процесса Дмитриев не признал своей вины.

Это второй уголовный процесс над Дмитриевым, который стартовал сразу после оправдания по обвинению в изготовлении детской порнографии. Первый стартовал в 2016 году. В 2018 году гособвинение требовало для историка 9 лет колонии, но в апреле того же года он был оправдан.

Фото: memohrc.org

В июне 2018 года он снова был арестован. На этот раз по более тяжкой статье. Защита Дмитриева сообщала о давлении и угрозах историку во время нахождения в СИЗО. Преследование совпало с экспедициями Российского военно-исторического общества к местам захоронений жертв сталинских репрессий, которые в 90-е годы были открыты Дмитриевым. По версии РВИО, найденные Дмитриевым могильники скрывают не преступления сталинских репрессий, а жертв финских военных. Якобы в могильниках под Медвежьегорском могут покоиться останки пленных советских солдат.

В 2019 году карельские чиновники от культуры назвали версию о массовом расстреле жертв сталинских репрессий «деструктивной акцией». Однако действия РВИО фактически были признаны незаконными.

Преследования исследователя жертв сталинских репрессий становились ранее предметом диалога министра иностранных дел Финляндии с российским коллегой. Глава МИД РФ Сергей Лавров в 2019 году был удивлён информацией, что Юрий Дмитриев является историком, которому доверяет международное сообщество.



Осенью 2019 года «Фонтанка» опубликовала фрагменты книги «Сандармох: драматургия смыслов», которую написала руководитель петербургского отделения общества «Мемориал» Ирина Флиге. Издание рассказывает, как шли поиски пропавшего этапа с Соловецких островов из 1111 заключённых. Как документы НКВД помогли сначала узнать имена расстрелянных, а после и место казни. Сотрудникам «Мемориала» удалось поимённо установить 6241 человека, расстрелянных в Сандармохе.

В поддержку Дмитриева выступали многочисленные общественные организации и известные персоны, которые указывали на попытки переписывания истории и сокрытия преступлений 30-х годов XX века, когда государство занималось террором против собственных граждан.

