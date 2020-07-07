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07.07.2020 17:57
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Обвиняемых по тяжким статьям лишат права на рассмотрение дел в особом порядке. Законопроект принят Госдумой

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, лишающий обвиняемых по тяжким статьям права на рассмотрение дел в особом порядке. Информация об этом 7 июля появилась в базе нижней палаты.

Предложение о том, чтобы лишить фигурантов возможности особого рассмотрения дел, если преступление квалифицируется как тяжкое, в апреле 2019 года было внесено Верховным судом.

Если проект будет утверждён, а изменения приняты, на особый порядок смогут претендовать только фигуранты дел по статьям небольшой или средней тяжести.

Сейчас для такого порядка рассмотрения обвиняемые должны признать вину, а потерпевшие дать своё согласие на процедуру. При этом правило распространяется на фигурантов дел абсолютно по всем статьям при условии, что срок наказания по ним не превышает 10 лет.

Как сообщается в пояснительной записке, только в 2017 году 17,9% из рассмотренных в особом порядке дел были связаны с тяжкими статьями. При этом, по мнению авторов законопроекта, обеспечить справедливое разбирательство в таких случаях возможно «только при рассмотрении дела в общем порядке судебного разбирательства». Это связано с особой их сложностью и резонансностью.

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