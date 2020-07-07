Обвиняемых по тяжким статьям лишат права на рассмотрение дел в особом порядке. Законопроект принят Госдумой

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, лишающий обвиняемых по тяжким статьям права на рассмотрение дел в особом порядке. Информация об этом 7 июля появилась в базе нижней палаты.



Предложение о том, чтобы лишить фигурантов возможности особого рассмотрения дел, если преступление квалифицируется как тяжкое, в апреле 2019 года было внесено Верховным судом.

Если проект будет утверждён, а изменения приняты, на особый порядок смогут претендовать только фигуранты дел по статьям небольшой или средней тяжести.