Ракетные войска против поправок. Закрытые города Минобороны показали протестное голосование по Конституции

Закрытые города Минобороны продемонстрировали протестное голосование на плебисците по Конституции. Результаты 7 июля проанализировал Znak.com.



Издание изучило итоги голосования в 14 закрытых территориальных образованиях (ЗАТО) Ракетных войск стратегического назначения Минобороны, семи ЗАТО Военно-морского флота и двух ЗАТО Воздушно-космических сил РФ.



Как подчеркивает Znak.com, именно города, где размещены ракетные войска, показали самые протестные результаты: ЗАТО Комаровский (51,83% «за» и 47,46% «против»), Сибирский (52,11% против 46,84%), Свободный (52,74% против 46,52%), Солнечный (55,55% против 43,66%), Светлый (56,84% против 41,74%). Результаты разительно отличаются от средних по каждому из регионов, где расположены эти города. Например, в Оренбургской области (там находится ЗАТО Комаровский) за поправки проголосовали 73,6%, против 25,29%. В Астраханской — за 86,73%, 12,73% — против (там находится Знаменск). В Саратовской области, где находится Светлый, поправки поддержали 82,24%, против них высказались всего 16,96%.

