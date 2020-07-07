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07.07.2020 18:08
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Свиней не довезли до мясного завода: большегруз в Омске опрокинулся, животные визжат и пахнут

В Омске грузовой «Мерседес» со свиньями опрокинулся набок, врезавшись в фонарь.

Как сообщает РИА «Новости», 7 июля около 17:30 по местному времени Mercedes, перевозивший свиней, ехал по Мельничной улице и на перекрестке врезался в фонарный столб и опрокинулся. По предварительным данным полиции, водитель не справился с управлением. Водитель не пострадал, он утверждает, что его подрезали.

По информации источника агентства, в грузовике находились 198 животных, которых везли на мясоперерабатывающий завод. Пять свиней бродят около опрокинутой машины, остальные громко кричат внутри фуры, отмечается в сообщении.

Фото: Автор фото — Евгений / Инцидент Омск / vk.com/inci55
Фото: Инцидент Омск / vk.com/inci55
Фото: ЧП Омск / vk.com/chp55

«Только что там проехала, хрюшки сильно визжат, прям жалко», — рассказывает подписчица группы «ЧП Омск» «ВКонтакте». В пабликах «Инцидент Омск» и «Аварийный Омск» отмечают, что помимо громкого звука место ДТП можно вычислить по характерному неприятному запаху.

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Комментарии (1)

Вячеслав Рогожин
Эта авария может существенно продлить целых 198 жизней))
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