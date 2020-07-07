В Омске грузовой «Мерседес» со свиньями опрокинулся набок, врезавшись в фонарь.

Как сообщает РИА «Новости», 7 июля около 17:30 по местному времени Mercedes, перевозивший свиней, ехал по Мельничной улице и на перекрестке врезался в фонарный столб и опрокинулся. По предварительным данным полиции, водитель не справился с управлением. Водитель не пострадал, он утверждает, что его подрезали.

По информации источника агентства, в грузовике находились 198 животных, которых везли на мясоперерабатывающий завод. Пять свиней бродят около опрокинутой машины, остальные громко кричат внутри фуры, отмечается в сообщении.