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07.07.2020 17:43
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Виноваты тесты. Суд оправдал петербургский 13-й роддом, не доложивший вовремя о коронавирусе

Смольнинский районный суд Петербурга 7 июля прекратил производство по делу об административном правонарушении в отношении роддома № 13. В июне на юрлицо был составлен протокол о нарушении законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия. Тогда в роддоме якобы поздно сообщили о наличии коронавирусных пациентов и персонала в стенах медучреждения. Родильный дом обвинили о несвоевременном донесении факта наличия COVID-19, отсутствии учёта термометрии после окончания рабочего дня у сотрудников дневной смены.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, судья установила, что несвоевременность передачи информации о пациентах связана с поздним приходом результатов тестов. О сотрудниках же не могли доложить из-за технических трудностей при попытке связаться с отделом учета — это подтвердила детализация звонков. Термометрия же проводилась, просто записи велись в нескольких журналах, в зависимости от смены сотрудников.

Суд производство по делу прекратил в связи с отсутствием состава правонарушения.

«Фонтанка» подробно писала о том, как пациенты роддомов страдают из-за опаздывающих результатов тестов на коронавирус. Получилось так, что дети оказались разлучены с матерями.

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