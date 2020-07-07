У петербургской особой экономической зоны появятся два новых резидента

В особой экономической зоне Петербурга появится новый газотурбинный комплекс и производство запчастей для компрессоров. Инвестиции в новые проекты составят более 880 млн рублей, 7 июля сообщает пресс-служба комитета по промышленной политике, инновациям и торговле. Еще два резидента — «Биокад» и «Силагнис» — увеличат вложения на 5,3 млн рублей.

По итогам заседания экспертного совета ОЭЗ «Санкт-Петербург» было принято решение о реализации двух новых проектов. Исполнением крупнейшего (за 660 млн рублей) — «Газотурбинного комплекса "Лопатка"» — займется ООО «Точка плавления». По данным СПАРК, единственным владельцем компании является Алексей Павлов. В прошлом году выручка предприятия составила 314 млн рублей, а чистая прибыль — 121 млн рублей.



На территории ОЭЗ компания будет производить лопатки газотурбинных двигателей и газотурбинные установки, в том числе по новым технологиям, и займется импортозамещением лопаток. Продукция будет предназначена для ведущих игроков рынка — компаний «ОДК «Климов», «Силовые машины», «Уральский завод гражданской авиации», «РЭП Холдинг» и Министерства обороны России.

Еще один проект (за 226 млн рублей) создаст ООО «Вектор». Компания займется производством запчастей для компрессорного оборудования — поршней, поршневых штоков, колец и гильз цилиндров. Продукцию из собственных композитных материалов компания будет продавать российским и зарубежным нефтеперерабатывающим заводам, автомобильным газонаполнительным компрессорным станциям, АЭС и химическим предприятиям.

Помимо этого, ООО «Биокад» увеличит инвестиции в развитие своего фармкомплекса на площадке «Нойдорф» до 28,3 млрд рублей, то есть на 5,1 млрд рублей больше, чем было заявлено ранее. При этом объем затрат вырастет на 5,2 млрд рублей. Еще 224 млн рублей планирует инвестировать ООО «Силангис» — резидент хочет установить и ввести в эксплуатацию оборудование для выпуска альтернативных источников энергии и медицинских изделий — антисептиков, флаконов и тест-систем на площадке «Новоорловская».

