Оскорбил — заплати и отдохни. Госдума в первом чтении приняла законопроект о наказании чиновников за хамство
Госдума 7 июля в первом чтении приняла законопроект об административных санкциях за хамство для чиновников. Авторами инициативы выступили секретарь генсовета партии «Единая Россия», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
Как сообщается на сайте Госдумы, за хамство для чиновников предполагается дисквалификация на срок до года, а при рецидиве — до двух лет. Для государственных и муниципальных служащих также введут штрафы в размере от 50 до 100 тысяч рублей, за повторное правонарушение — от 100 до 150 тысяч.
В законопроекте предлагается также скорректировать само понятие оскорбления. На данный момент Кодекс об административных правонарушениях определяет этот термин как «унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной форме». Авторы документа планируют дополнить эту формулировку словами «и в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме». Член ГД по госстроительству и законодательству Виктор Пинский сообщил, что ко второму чтению законопроекта в нижней палате парламента разработают закрытый перечень форм оскорблений.
Законопроект стал следствием ряда скандалов из-за резких и оскорбительных слов, которые позволяли себе в отношении россиян чиновники в регионах. В прошлом году скандалом обернулась запись слов иркутской чиновницы, которая назвала «быдлом» пострадавших от наводнения в Тулуне людей. Годом ранее директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких при обсуждении финансирования детских проектов заявила в адрес участников: государство «не просило вас рожать».
Отметим, что аналогичный проект уже вносился в Госдуму в сентябре 2019 года представителями ЛДПР.