Оскорбил — заплати и отдохни. Госдума в первом чтении приняла законопроект о наказании чиновников за хамство

Госдума 7 июля в первом чтении приняла законопроект об административных санкциях за хамство для чиновников. Авторами инициативы выступили секретарь генсовета партии «Единая Россия», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.



Как сообщается на сайте Госдумы, за хамство для чиновников предполагается дисквалификация на срок до года, а при рецидиве — до двух лет. Для государственных и муниципальных служащих также введут штрафы в размере от 50 до 100 тысяч рублей, за повторное правонарушение — от 100 до 150 тысяч.

