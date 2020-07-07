Кремль назвал «некорректными» данные о доходах в 15 тысяч рублей у многих россиян. Минэкономразвития немедленно опровергло падение доходов населения

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков усомнился в корректности выводов экспертов и страховщиков, которые ранее сообщили, что доля россиян, чей доход не превышает 15 тысяч рублей в месяц, в июне достигла 45%. Данные совместного исследования страховой компании «Росгосстрах жизнь» и Научно-технического центра «Перспектива» гласят, что не более 15 тысяч рублей зарабатывают, например, 20% петербуржцев.

«Мы не знаем методологии подсчета, выборка не самая большая, на основе такой выборки делать выводы по федеральному уровню некорректно», — цитирует Lenta.ru во вторник, 7 июля, комментарий Пескова по резонансным цифрам.



«Безусловно, ликвидация бедности — это то, на что направлено действие практически всех программ развития, будь то национальные проекты, национальные цели или все остальное, — цитирует Пескова «РИА Новости». — Вы знаете, что определенные обстоятельства затрудняют иногда реализацию этих планов, но это не означает, что работа прекращается».

В ответ на уточняющий вопрос журналистов — какая сумма, по мнению Кремля, достаточна для жизни и какие целевые показатели власти видят в плане доходов населения — Песков посоветовал обращаться в Минэкономразвития.

Буквально через несколько часов в ведомстве Максима Решетникова опровергли данные о падении доходов россиян.

«В апреле средняя номинальная начисленная заработная плата составила 49,3 тыс. рублей. Данные Росстата о доходах населения показывают, что в I квартале 2020 года номинальные доходы населения росли на 3,3%. За период с января по март 2020 года зарплаты росли как в номинальном, так и в реальном выражении», — сказано в опровержении на официальном сайте Минэкономразвития.

Владимир Путин и Максим Решетников Фото: пресс-служба президента России / kremlin.ru

В министерстве утверждают, что в апреле реальные зарплаты россиян снизились всего на 2% по сравнению с прошлогодним уровнем.

«Одним из основных индикаторов доходов населения является потребительский спрос, который с мая, по данным ФНС и ЦБ, показывает рост. Так, во второй половине июня потребительский спрос превысил уровень марта — 114,4 млрд рублей в период с 16–30 июня против 108 млрд. Центробанк также фиксирует, что падение доходов населения к началу мая замедлилось — данные ЦБ по покупкам по банковским картам показали возврат к обычному уровню потребления», — уточнили подчинённые премьера Мишустина.

Подробные цифры за апрель — июнь 2020 года в Минэкономразвития пообещали предоставить 17 июля отдельным докладом.