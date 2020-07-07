На перекрёстке Ленинского проспекта и Кубинской улицы второй день подряд происходят ДТП. Если вчера пробки собирали четыре столкнувшиеся машины, то в сегодняшней аварии участник только один, а жертвой стал светофор.

Машина врезалась в островок безопасности, приняв на капот светофор, сообщают очевидцы 7 июня в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Страшно представить, если бы на переходе были люди», — комментирует автор фото. Судя по всему, обошлось без серьёзных травм. Даже светофор хотя и упал, но продолжает работать.