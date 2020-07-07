FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +18
71.34р80.56р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
07.07.2020 16:42
0
Печать

Перекрёсток Ленинского и Кубинской испытывает удары судьбы: сначала массовое ДТП, затем таран светофора

На перекрёстке Ленинского проспекта и Кубинской улицы второй день подряд происходят ДТП. Если вчера пробки собирали четыре столкнувшиеся машины, то в сегодняшней аварии участник только один, а жертвой стал светофор.

Машина врезалась в островок безопасности, приняв на капот светофор, сообщают очевидцы 7 июня в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Страшно представить, если бы на переходе были люди», — комментирует автор фото. Судя по всему, обошлось без серьёзных травм. Даже светофор хотя и упал, но продолжает работать.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Вчера там же две легковые машины попали под два грузовика: сначала красная БМВ под контейнеровоз, а за ними «Хонда Цивик» под «Вольво» с пустым полуприцепом, рассказывали в «ДТП и ЧП».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний