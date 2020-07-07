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07.07.2020 17:34
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Нетерпеливый «Шевроле» выбил страйк на Испытателей. Авария с тремя машинами попала на видео

И без того перегруженный перекресток проспектов Испытателей и Сизова в Приморском районе Петербурга намертво встал после кучного ДТП. Результат сдавших нервов водителя «Шевроле» попал на видео.

«Фонтанка.ру»

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС Петербурга, в половине четвертого дня 7 июля поступила информация о столкновении четырех автомобилей на углу Испытателей и Сизова. Подразделения выехали для ликвидации пожара — такими были предварительные сведения.

Машины не загорелись. По уточненным данным, в аварии поучаствовали три автомобиля. Видеозапись камер уличного наблюдения запечатлела опасный маневр «Шевроле Авео», выскочившего наперерез потоку и столкнувшегося с «Фольксвагеном» и «Тойотой».

Пострадавших в аварии нет, уточнили в ГУ МЧС Петербурга.

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Комментарии (3)

dozer_666
Опять на тапок снимали? А как же "безопасный город" куча камер на каждом перекрёстке?
Alex000
Ох, отличненько, надеюсь, сосага не покроет, и торопыжка будет платить лично.
DEMOMON
Дебил.
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