И без того перегруженный перекресток проспектов Испытателей и Сизова в Приморском районе Петербурга намертво встал после кучного ДТП. Результат сдавших нервов водителя «Шевроле» попал на видео.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС Петербурга, в половине четвертого дня 7 июля поступила информация о столкновении четырех автомобилей на углу Испытателей и Сизова. Подразделения выехали для ликвидации пожара — такими были предварительные сведения.



Машины не загорелись. По уточненным данным, в аварии поучаствовали три автомобиля. Видеозапись камер уличного наблюдения запечатлела опасный маневр «Шевроле Авео», выскочившего наперерез потоку и столкнувшегося с «Фольксвагеном» и «Тойотой».

