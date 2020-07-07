«Признаки контрабанды». «Аэрофлот» объяснил отказ вывозить домашних животных на рейсе из Китая

«Слишком очевидна была попытка организации массовой трансграничной транспортировки животных с привлечением в качестве перевозчиков третьих лиц, пассажиров вывозного рейса. Перевозка создавала угрозу жизни животных, здоровью пассажиров, кроме того, имела признаки контрабанды», — рассказал 7 июля «Фонтанке» официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин.

Пассажиры рассказали о том, что российский перевозчик якобы не хотел брать на борт животных на рейсе из Китая, несмотря на купленные билеты. У «Аэрофлота» своя версия случившегося.

По его словам, на рейсе из Шанхая в Москву собирались лететь 39 пассажиров с клетками, в которых находилось почти 70 животных. «В основном собаки, от одной до пяти клеток на одного пассажира. Значительная часть животных была размещена в одинаковых клетках-перевозках», — уточнил перевозчик. Представитель компании отметил, что осуществление рейса с такой нагрузкой «противоречит принятым нормам и правилам», а также могло бы привезти к «массовой гибели» зверей.



«Ни один российский гражданин от перелета в связи с отказом в перевозке животного не отказался, ни один билет перепродан не был», — подчеркнул Демин.



Ранее о проблемах с вывозкой животных рассказала супруга одного из пассажиров в своем Instagram. «На борт садили всех, кроме людей с животными, и после погрузки всех сообщили: «Мест нет ни для животных, ни для людей. Оставляйте животных тут, и мы найдем место для вас», — написала россиянка.



Глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил ТАСС, что знает о ситуации. Он попросил руководство авиакомпании отвезти в Россию домашних питомцев. Также Бурматов обратился «в прокуратуру с просьбой проверить законность отказа в вывозе».

