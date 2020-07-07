У задержанного ФСБ за содействие террористам петербуржца два высших образования и три маленькие дочери

Задержанный по подозрению в финансировании запрещенной на территории России организации петербуржец хотел стать адвокатом, но в последнее время подрабатывал таксистом.



«Фонтанка» узнала подробности жизни 31-летнего жителя Петербурга, который арестован по делу о содействии террористической деятельности. Его биография не похожа на жизнь человека, подавшегося в пособники ИГИЛа (организация, запрещенная на территории РФ).



Виталий родился в Ленинграде. Здесь же получил первое высшее образование — диплом юриста в Российской правовой академии. Хотел работать адвокатом и даже некоторое время подрабатывал помощником адвоката.

