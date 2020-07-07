У задержанного ФСБ за содействие террористам петербуржца два высших образования и три маленькие дочери
Задержанный по подозрению в финансировании запрещенной на территории России организации петербуржец хотел стать адвокатом, но в последнее время подрабатывал таксистом.
«Фонтанка» узнала подробности жизни 31-летнего жителя Петербурга, который арестован по делу о содействии террористической деятельности. Его биография не похожа на жизнь человека, подавшегося в пособники ИГИЛа (организация, запрещенная на территории РФ).
Виталий родился в Ленинграде. Здесь же получил первое высшее образование — диплом юриста в Российской правовой академии. Хотел работать адвокатом и даже некоторое время подрабатывал помощником адвоката.
Затем мужчина поехал в Египет, где в Каире закончил частное медресе.
Вернувшись в Петербург, Виталий женился, у него три дочери — 5 лет и двойняшки 3 лет.
В Северной столице он занимался бизнесом. На него зарегистрировано ИП, которое занимается грузоперевозками. Однако в последнее время он подрабатывал частным извозом.
Как ранее писала «Фонтанка», в 7 утра 2 июля сотрудники полиции при участии ФСБ и спецназа Росгвардии вошли в квартиру на Беринга, постучавшись кувалдой. Там они провели обыск, во время которого нашли экстремистскую литературу, 1,5 млн наличными и изъяли все электронные носители. Хозяина увезли в Следственный комитет, чтобы он рассказал, зачем перевел более 200 тысяч связанным с террористической организацией людям.