В Петербурге за последние дни автомобили дважды устремлялись в заведения общепита, не нанося серьёзных травм людям. В Москве же в таком ДТП сегодня, 7 июля, пострадали как минимум два человека.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в летнюю веранду ресторана «Тануки» на улице Генерала Белова врезался легковой автомобиль. Пострадали несколько человек, которые, по предварительным данным, находились в машине.