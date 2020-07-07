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07.07.2020 15:59
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Автомобиль в Москве въехал в веранду ресторана, есть пострадавшие. Очевидцы показывают ДТП из-под крыши

В Петербурге за последние дни автомобили дважды устремлялись в заведения общепита, не нанося серьёзных травм людям. В Москве же в таком ДТП сегодня, 7 июля, пострадали как минимум два человека.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в летнюю веранду ресторана «Тануки» на улице Генерала Белова врезался легковой автомобиль. Пострадали несколько человек, которые, по предварительным данным, находились в машине.

Очевидцы в «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» «ВКонтакте» рассказывают, что на веранде в момент ДТП посетителей и персонала не было, а пострадавшие – это пожилая пара из машины. На кадрах в паблике видно, что легковушка чуть-чуть не доехала до стеклянной витрины.

1 июля в Петербурге на Гренадерской улице «Форд Эскейп» въехал в кафе-кебабную сквозь стекло. Водитель сбежал, но позже был найден. Сегодня на улице Воскова «КИА» отправилась в пышечную, но штурма не получилось.

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Скриншот из «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» / vk.com/msk_today

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