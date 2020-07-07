В Астраханской области сотрудники ФСБ задержали сторонника ИГИЛ, готовившего «нападения на административные здания»

Сотрудники ФСБ задержали в Астрахани сторонника «Исламского государства» (ИГИЛ, организация запрещена и признана террористической на территории РФ), который планировал теракт. Об этом 7 июля сообщает ТАСС.



«Установлено, что астраханец 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике... принял решение о совершении террористического акта в городе Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания. Сотрудниками УФСБ России по Астраханской области пресечена деятельность гражданина РФ», — цитирует издание пресс-службу УФСБ по Астраханской области.

