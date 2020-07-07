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07.07.2020 15:40
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На курортах Краснодарского края из-за засухи перебои с водой. В Анапе и Геленджике обмелели озера

Курорты Краснодарского края забили тревогу — там началась аномальная жара. В Геленджике полностью высохло местное водохранилище, из эксплуатации вывели большинство скважин водозабора, пишет 7 июля «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

По данным издания, власти Геленджика уже обратились к туристам и местным жителям с просьбой экономнее расходовать воду.

«У нас из-за жары, которая, по прогнозам метеорологов, будет только усиливаться, остановлены 18 из 35 скважин Дивноморского водозабора. До критической отметки упал уровень воды в Церковном озере. Обмелевшие берега уже покрылись растительностью. Та вода, которая стоит в озере, иловая», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные власти.

Аналогичная ситуация наблюдается и в других городах-курортах. В Анапе полностью обмелело озеро Сукко — теперь местные власти пытаются спасать деревья и поливают их из танков пожарных машин. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2020 год оказался одним из самых засушливых в истории региона.

В некоторых районах уже ввели ограничения подачи воды — до 6 часов в день. Сейчас с такой проблемой столкнулись жители Ейского района, Горячего Ключа и Новороссийска — там почти полностью высохло Неберджаевское водохранилище. Также нехватка воды наблюдается в райцентрах, станицах Отрадная, Саратовская, Староминская, Раевская, Натухаевская и поселке Черноморский.

Как ранее писала «Фонтанка», кубанские здравницы с медицинской лицензией возобновили работу 2 июня. За первые сутки они приняли больше тысячи отдыхающих. Санатории обязали организованно доставлять прибывающих туристов и контролировать их перемещение. При этом отдыхать на пляжах, в том числе самих санаториев, и набережных гостям не разрешили.

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Комментарии (2)

Serg_I
Если в кране нет воды - значит, выпили, ....
DEMOMON
Не иначе туристы всю воду выпили.
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