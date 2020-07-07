FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +18
71.34р80.56р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
07.07.2020 15:35
0
Печать

В Петербурге дом престарелых проверили после 17 случаев коронавируса и оштрафовали за ржавый холодильник

В Петербурге за санитарно-эпидемиологическое разгильдяйство в разгар пандемии привлечена к ответственности сеть частных пансионатов по уходу за пожилыми. В одном из санаториев искали причину вспышки ковида, а нашли еду без маркировки и ржавчину в холодильнике.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 7 июля, сотрудники Роспотребнадзора нагрянули с проверкой в пансионат «Рижский» после того, как оттуда менее чем за месяц поступила информация о 17 заболевших коронавирусом. Инфекцию подхватили 8 сотрудников и 9 проживающих.

Результатом инспекции стал список из десятка нарушений. Проблем с СИЗ и антисептиками у пансионата нет, зато есть еда и разделочный инвентарь без маркировки и плохо оборудованный буфет. Там нет отдельных помещений для мытья посуды, нет раздачи, не установлена раковина, двухсекционная мойка и стеллаж для инвентаря, соль и сахар пересыпают в другую тару, теряя маркировку изготовителя, а в холодильнике для временного хранения готовых блюд нашлись следы ржавчины.

Ленинский райсуд назначил ООО «Социально-гериатрический центр "Опека"» — юрлицу пансионата — штраф в 100 тысяч рублей по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. По этой же норме штрафы зарабатывают петербургские больницы, где Роспотребнадзор не находит достаточного запаса масок, перчаток и защитных костюмов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний