В Петербурге дом престарелых проверили после 17 случаев коронавируса и оштрафовали за ржавый холодильник

В Петербурге за санитарно-эпидемиологическое разгильдяйство в разгар пандемии привлечена к ответственности сеть частных пансионатов по уходу за пожилыми. В одном из санаториев искали причину вспышки ковида, а нашли еду без маркировки и ржавчину в холодильнике.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов 7 июля, сотрудники Роспотребнадзора нагрянули с проверкой в пансионат «Рижский» после того, как оттуда менее чем за месяц поступила информация о 17 заболевших коронавирусом. Инфекцию подхватили 8 сотрудников и 9 проживающих.