В Петербурге дом престарелых проверили после 17 случаев коронавируса и оштрафовали за ржавый холодильник
В Петербурге за санитарно-эпидемиологическое разгильдяйство в разгар пандемии привлечена к ответственности сеть частных пансионатов по уходу за пожилыми. В одном из санаториев искали причину вспышки ковида, а нашли еду без маркировки и ржавчину в холодильнике.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов 7 июля, сотрудники Роспотребнадзора нагрянули с проверкой в пансионат «Рижский» после того, как оттуда менее чем за месяц поступила информация о 17 заболевших коронавирусом. Инфекцию подхватили 8 сотрудников и 9 проживающих.
Результатом инспекции стал список из десятка нарушений. Проблем с СИЗ и антисептиками у пансионата нет, зато есть еда и разделочный инвентарь без маркировки и плохо оборудованный буфет. Там нет отдельных помещений для мытья посуды, нет раздачи, не установлена раковина, двухсекционная мойка и стеллаж для инвентаря, соль и сахар пересыпают в другую тару, теряя маркировку изготовителя, а в холодильнике для временного хранения готовых блюд нашлись следы ржавчины.
Ленинский райсуд назначил ООО «Социально-гериатрический центр "Опека"» — юрлицу пансионата — штраф в 100 тысяч рублей по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. По этой же норме штрафы зарабатывают петербургские больницы, где Роспотребнадзор не находит достаточного запаса масок, перчаток и защитных костюмов.