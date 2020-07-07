Старый тополь упал на мост у Александро-Невской лавры. Прихожане создали лаз в ветках
Очевидцы в соцсетях сообщают о том, что 7 июля около 14 часов старое дерево упало на мост, ведущий к Александро-Невской лавре.
Как видно на кадрах, снятых очевидцами, ветки дерева полностью закрыли часть моста, преградив дорогу пешеходам.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе лавры, инцидент произошел за территорией монастыря, поэтому уборкой ветвей занимаются городские службы. По наблюдениям сотрудников лавры, пешеходы уже проделали лаз в ветках.