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07.07.2020 15:30
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Старый тополь упал на мост у Александро-Невской лавры. Прихожане создали лаз в ветках

Очевидцы в соцсетях сообщают о том, что 7 июля около 14 часов старое дерево упало на мост, ведущий к Александро-Невской лавре.

Как видно на кадрах, снятых очевидцами, ветки дерева полностью закрыли часть моста, преградив дорогу пешеходам.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе лавры, инцидент произошел за территорией монастыря, поэтому уборкой ветвей занимаются городские службы. По наблюдениям сотрудников лавры, пешеходы уже проделали лаз в ветках.

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