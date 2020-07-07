71% участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения «скорее удовлетворены» тем, как было организовано общероссийское голосование по поправкам к Конституции, сообщает во вторник, 7 июля, сайт государственной службы социологии.



Наибольшее число неудовлетворённых зафиксировано при дистанционном голосовании через Интернет — 21%. Меньше всего недовольных организацией оказалось среди тех, к кому члены избиркомов пришли на дом с переносной урной, — 5%.