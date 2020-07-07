ВЦИОМ: 71% россиян удовлетворены организацией плебисцита по поправкам в Конституцию
71% участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения «скорее удовлетворены» тем, как было организовано общероссийское голосование по поправкам к Конституции, сообщает во вторник, 7 июля, сайт государственной службы социологии.
Наибольшее число неудовлетворённых зафиксировано при дистанционном голосовании через Интернет — 21%. Меньше всего недовольных организацией оказалось среди тех, к кому члены избиркомов пришли на дом с переносной урной, — 5%.
Отдельно подчинённые Валерия Фёдорова уточнили у россиян, понравилась ли им практика многодневного голосования, которую ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить и на обычные выборы.
64% граждан РФ, в том числе и те, кто не голосовал, ответили ВЦИОМ, что «недельные выборы» — это «более удобно». 28% респондентов заявили, что ноу-хау ЦИКа, о котором ничего не было сказано в законе о проведении плебисцита, «не повлияло на удобство голосования». Из тех, кто принял участие в одобрении путинских поправок в Конституцию, большее удобство испытали 72% граждан, а 24% не заметили перемен в плане комфорта волеизъявления.
Опрос был проведён 3 июля 2020 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
Кремль заявил, что новые правила проведения голосования оказались оправданными, ещё до завершения процедуры.
Мнение опрошённых «Фонтанкой» экспертов о возможности продолжения проведения многодневных голосований разделились. В частности, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов считает, что копирования опыта Индии не будет, так как власти РФ «прекрасно справляются на обычных выборах и за один день».