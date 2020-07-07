Близко знакомую с Сафроновым журналистку Бекбулатову после обыска увезли на допрос

Главного редактора журнала «Холод» Таисию Бекбулатову увезли в на допрос по делу советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Об этом 7 июля сообщает руководитель правозащитной организации «Агора», юрист Павел Чиков.



По его словам, Бекбулатову собираются допрашивать в качестве свидетеля, ее сопровождает адвокат Николай Васильев, которого ранее не пропустили в квартиру журналистки.

Как писала «Медиазона», Бекбулатова была близко знакома с журналистом, советником главы Роскосмоса Иваном Сафроновым, которого утром задержали по подозрению в госизмене. Чиков связал визит силовиков с делом Сафронова, задержанного утром 7 июля.