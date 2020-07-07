Тысяча военных на танках проплыла по водоёмам в Московской и Воронежской областях. Всё ради борьбы с воображаемыми врагами
Больше тысячи механиков-водителей армии Западного военного округа форсировали водоёмы в Воронежской области и в Подмосковье. Как 7 июля сообщили в пресс-службе ЗВО, реки и озёра для выполнения заданий на полигонах создали специально. Пересекать их пришлось на танках Т-72БА, БМП-2 и бронетранспортёрах.
пресс-служба ЗВО
На опубликованном ЗВО ролике видно, как несколько машин спускаются по крутому берегу и плывут, стараясь не задеть расставленные вокруг значки. Вода полностью скрывает гусеницы танков, а военные при этом выглядывают из люков и, вероятно, корректируют движение. После того как каждая команда преодолевает препятствие и уничтожает условную цель — незаконные вооружённые формирования, — начальники озвучивают военным данные по скорости и выводят общую оценку за этот «зачёт».
Перед тем как сесть в машину, каждый из тысячи механиков прослушал блок теории и прошел легководолазную подготовку с индивидуальными изолирующими дыхательными аппаратами ИП-5.