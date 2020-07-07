Камера в Китае сняла, как автобус пересёк дорогу и ушёл вниз. Из воды вытаскивают мёртвых детей
Страшное ДТП случилось 7 июля в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. Причины пока не установлены, как и точное число жертв и пострадавших. На месте продолжают работать водолазы.
Сначала сообщалось о двух погибших, по последним данным, их число достигло 21, ещё 15 человек пострадали, передаёт РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Инцидент произошёл в городе Аньшунь около 11:45 по местному времени (6:45 мск). Общественный автобус со школьниками сломал ограничительные заграждения и упал в водохранилище. Спасатели уже подняли автобус из воды. Поисково-спасательная операция на водохранилище продолжается, работают около 100 спасателей, в том числе 17 водолазов.
По данным People's Daily, школьники ехали на единый государственный экзамен, результаты которого засчитывают при зачислении в вузы. Сколько всего детей было в салоне, не сообщается.
A bus with gaokao examinees on board plunges into a reservoir in Anshun, Guizhou province on Tuesday. Rescue work is underway. pic.twitter.com/o1xl3TdUWS— People's Daily app (@PeoplesDailyapp) July 7, 2020