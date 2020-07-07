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07.07.2020 14:39
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Центробанк второй день добавляет по рублю в курсы евро и доллара

Банк России второй день подряд переписывает курсы валют в сторону увеличения.

Регулятор установил на среду, 8 июля, официальный курс доллара США в 72,17 рубля — это на 83,1 копейки выше, чем 7 июля. На 90,95 копейки вырастет курс евро — с 8 июля он составит 81,46 рубля.

Напомним, что официальный курс европейской валюты на 7 июля увеличился почти на полтора рубля, а доллара — практически на рубль, по сравнению с 6 июля. Тем временем на Московской бирже евро торгуется у отметки 81,10, а доллар — 71,87.

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Комментарии (3)

kоt-obormot
Обнуление прошло успешно для кошельков потреотической общественности. Очень даже миленько получить подарочек на 5 день триумфа их ожиданий - да ведь путеноиды?
piterez
я думаю к концу года до сотки евро разгонят, а про инфляцию будут долдонить, что не превышает 4%, хотя ведь никто не поясняет за какой период, если за год - бред, за месяц - реально, таким образом годовой инфляцией в 50% никого не удивишь..
Gilka
буду капитаном очевидностью. теперь его сдерживать нет надобности. будет скоро рублей 76 стоить
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