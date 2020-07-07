Центробанк второй день добавляет по рублю в курсы евро и доллара

Банк России второй день подряд переписывает курсы валют в сторону увеличения.



Регулятор установил на среду, 8 июля, официальный курс доллара США в 72,17 рубля — это на 83,1 копейки выше, чем 7 июля. На 90,95 копейки вырастет курс евро — с 8 июля он составит 81,46 рубля.



Напомним, что официальный курс европейской валюты на 7 июля увеличился почти на полтора рубля, а доллара — практически на рубль, по сравнению с 6 июля. Тем временем на Московской бирже евро торгуется у отметки 81,10, а доллар — 71,87.

