В Южной Корее прошло шоу беспилотных летательных аппаратов, посвященное борьбе с коронавирусом. Сотни дронов пролетели над рекой Хан в Сеуле вечером 4 июля, пишет Al Jazeera. Организатором выступило Министерство земли, транспорта и морских дел Южной Кореи.



По данным издания, триста беспилотников изобразили меры по борьбе с коронавирусом — мытье рук, ношение масок, соблюдение дистанции. Шоу длилось десять минут — в конце на небе появилось послание с благодарностью врачам и всем, кто борется с коронавирусом.