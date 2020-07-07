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07.07.2020 14:47
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В Южной Корее на небе с помощью дронов показали, как бороться с COVID-19

В Южной Корее прошло шоу беспилотных летательных аппаратов, посвященное борьбе с коронавирусом. Сотни дронов пролетели над рекой Хан в Сеуле вечером 4 июля, пишет Al Jazeera. Организатором выступило Министерство земли, транспорта и морских дел Южной Кореи.

По данным издания, триста беспилотников изобразили меры по борьбе с коронавирусом — мытье рук, ношение масок, соблюдение дистанции. Шоу длилось десять минут — в конце на небе появилось послание с благодарностью врачам и всем, кто борется с коронавирусом.

Рядом с фигуркой сердца дроны сформировали надпись: «Спасибо вам». Завершилось шоу силуэтом Корейского полуострова и словами: «Не грусти, Республика Корея!».

Фото: министерство земли, транспорта и морских дел Южной Кореи
Фото: министерство земли, транспорта и морских дел Южной Кореи
Фото: министерство земли, транспорта и морских дел Южной Кореи
Фото: министерство земли, транспорта и морских дел Южной Кореи
Фото: министерство земли, транспорта и морских дел Южной Кореи
Фото: министерство земли, транспорта и морских дел Южной Кореи
Фото: министерство земли, транспорта и морских дел Южной Кореи

Власти города не стали сообщать о проведении светового шоу заранее. Они хотели избежать массового скопления людей и нарушения социальной дистанции.

Всего с начала пандемии в стране было зафиксировано 13 тыс. случаев COVID-19. Ранее «Фонтанка» писала, что Южная Корея уже приготовилась к борьбе со второй волной коронавируса. Почти две недели назад в стране начало расти количество заболевших –тогда было выявлено 17 новых случаев в сутки, затем показатель подрос до 63 случаев в день. Сегодня, 7 июля в Южной Корее зарегистрировали 44 новых случая заражения коронавирусом.

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